Giù dal primo piano dell'albergo per anziani, muore 92enne. La tragedia è avvenuta a Paternopoli. È successo verso le 2.30 di questa notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e personale medico. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana. Su disposizione dall'Autorità Giudiziaria la salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale "San Pio" di Benevento. Sono state avviate le indagini per cercare di fare piena luce sull’accaduto e ricostruire gli ultimi momenti di vita dell'anziana. © RIPRODUZIONE RISERVATA