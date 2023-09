Riscontrate alcune irregolarità strutturali, per una nota struttura turistica ubicata a Capaccio Paestum è scattata la sospensione dell’attività. Il provvedimento è partito dall’area Suap e attività produttive del Comune capaccese, a firma del funzionario Antonio Rinaldi. A far scattare la sospensione dell’attività sarebbe stata la mancata ottemperanza, da parte dei titolari dell’albergo, alle prescrizioni imposte dai carabinieri del Nas di Salerno. Agli inizi di agosto i militari insieme al personale dell’Asl di Salerno, avevano già effettuato un controllo all’interno della struttura turistica riscontrando una serie di irregolarità legate soprattutto alla mancanza dei necessari requisiti igienico sanitari richiesti per lo svolgimento dell’attività di ricezione turistica.

Gli uomini del Nas avevano disposto la sospensione ad horas dell’attività. Pochi giorni dopo, a seguito di nuova ispezione dell’Asl, la proprietà dimostrò di aver parzialmente sanato le contestazioni raggiungendo i requisiti minimi per la riapertura. Ora a seguito della richiesta di provvedimenti del comando Carabinieri per la tutela della salute di Salerno, il Comune ha comunicato il divieto di prosecuzione dell’attività ovvero di sospensione della Scia. I titolari, che potranno presentare ricorso al Tar per chiedere la sospensione del provvedimento, hanno ora 90 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione al fine di non incappare nella revoca dell’autorizzazione.

Non è la prima struttura ricettiva della Città dei Templi a finire nel mirino dei controlli del Nas e del Suap. Nei mesi scorsi gli agenti hanno riscontrato delle opere realizzate senza alcuna autorizzazione disponendo la chiusura di un bar. Dunque, il Suap attività produttive del Comune di Capaccio Paestum anche in quel caso ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività, con sospensione della Scia. Durante i relativi controlli da parte dei carabinieri del Nas di Salerno furono riscontrate alcune irregolarità.

Fu accertato anche che la partita Iva del gestore dell’esercizio non era iscritta alla Camera di Commercio e la Scia era scaduta. Inoltre, nel locale ubicato in località Foce Sele, i militari avevano scoperto delle opere realizzate senza autorizzazione. Dunque, il Suap dispose il divieto di prosecuzione dell’attività.