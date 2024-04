Gianluca Brioschi, morto in Cina il manager padovano: trovato a terra privo di sensi in hotel dopo un malore. Mistero sulle cause

Mistero intorno alla morte di Gianluca Brioschi, manager padovano di 54 anni, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto venerdì (12 aprile) nella sua stanza d'albergo a Shandon, provincia orientale della Cina. A compiere la macabra scoperto sono stati due colleghi con i quali si trovava nel paese orientale, preoccupati non avendolo visto scendere nella hall per la colazione. Hanno quindi chiesto di accedere alla stanza del collega e lo hanno trovato già deceduto. Inutili i tentativi di rianimarlo dei soccorritori, attivati subito.

Chi era Brioschi

Gianluca Brioschi, responsabile acquisti della Arneg, un'azienda di sistemi di refrigerazione, era uno dei manager più stimati della ditta padovana, con sede a Pieve di Curtarolo.

La morte

Nessuno si è ancora espresso sulle cause della morte, che potrebbero però essere naturali, dovute ad un malore improvviso che non ha dato scampo al manager. A quanto pare, l'uomo si sarebbe sentito male subito dopo essersi svegliato. Non vedendolo scendere per la colazione, i due colleghi hanno dato l'allarme e i responsabili dell'hotel hanno subito aperto la porta della stanza di Brioschi: l'hanno trovato riverso a terra privo di sensi. Inutili i tentativi di rianimarlo. Non appena giungerà il nullaosta, la salma verrà trasportata in Italia e affidata ai familiari del manager per organizzare le esequie.