Covid, 39enne di Scafati muore nell'ospedale di Ariano Irpino

Il Coronavirus uccide un giovane paziente dell’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino. Nella notte è deceduto un 39enne di Scafati (Salerno), che era ricoverato in Terapia Intensiva. Nello stesso presidio risultano ricoverati 4 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva e 19 pazienti in Area Covid, di cui 13 (su 16 posti letto) in Medicina e 6 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. Dopodomani presso il centro vaccinale proprio dell’ospedale di Ariano Irpino e al nosocomio di Sant’Angelo dei Lombardi comincerà la vaccinazione delle forze dell’ordine.

