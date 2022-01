Il Covid uccide un'altra anziana in Irpinia, crescono anche i ricoveri

Il Covid uccide ancora gli anziani in Irpinia e riprende la crescita di ricoveri. È deceduta questo pomeriggio, nell’Unità operativa Covid di Malattie Infettive dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino, una paziente di 86 anni di Frigento, ricoverata dal primo gennaio scorso al Covid Hospital e trasferita il 10 in Malattie Infettive. Aumentano i posti letto occupati: se ne aggiungono altri 7. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 43 pazienti: 4 in terapia intensiva, 25 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital, 13 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 1 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera.