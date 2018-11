Domenica 11 Novembre 2018, 21:21

Violento incidente in serata sulla statale 7 bis tra Mugnano del Cardinale e Monteforte Irpino. Sono rimaste coinvolte due vetture e un camper. Una delle auto si è ribaltata dopo l'impatto. Il conducente è rimasto gravemente ferito. Per liberarlo dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. I caschi rossi hanno dovuto tagliare le lamiere del tetto per estrarlo dall'auto. Anche una ragazza ha riportato lesioni gravi. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Nola. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Baiano che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. La strada è rimasta off limits. Traffico in tilt, sia in direzione Napoli sia verso Avellino.