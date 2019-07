Mercoledì 3 Luglio 2019, 22:46 - Ultimo aggiornamento: 4 Luglio, 00:37

Momenti di forte tensione questo pomeriggio in Irpinia. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti a Montoro, alla frazione San Pietro, e più precisamente in via Paolo Trucillo, per un incendio che ha interessato un garage di un'abitazione del posto. Il locale è stato completamente avvolto dalle fiamme, con al suo interno anche una bombola di gpl. La paura è stata notevole fino a quando il rogo non è stato spento e l’edificio è stato messo in sicurezza. Le fiamme hanno interessato anche il primo piano della struttura.