Altro tir in fiamme sull'Ofantina, 3 squadre di pompieri per spegnere il maxirogo

Un altro tir per il trasporto dei pomodori in fiamme sulle strade della provincia di Avellino. È stato necessario l'impiego di tre squadre dei caschi rossi per avere ragione del rogo. Questa mattina le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Bisaccia e Lioni, supportate da un'autobotte proveniente dalla sede centrale di Avellino, sono intervenute sulla SS 7 Ofantina, al Km. 20,100 nel territorio del comune di Conza della Campania, per l'incendio che ha interessato un autoarticolato con cassoni vuoti per i pomodori.

L'autista durante la marcia, accortosi della fuoriuscita di fumo e fiamme dal semirimorchio ha fatto appena in tempo a sganciare la motrice e a mettersi in salvo. Le fiamme sono state spente con non poca fatica. L'area è stata messa in sicurezza.