Venerdì 24 Maggio 2019, 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente stradale mortale a Montella. È accaduto poco fa, in viale San Francesco, tra un motociclo ed un furgone. Nel drammatico sinistro ha perso la vita una 29enne del posto, passeggera della moto condotta da un coetaneo che è stato trasportato in eliambulanza al Cardarelli di Napoli. Il conducente del furgone è stato colto da un malore. È stato trasportato all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, anche per stabilire l’esatta dinamica del sinistro