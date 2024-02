Innocenzo e Luca, agenti-eroi della Polstrada salvano neonato

Grazie a Innocenzo e a Luca, due agenti della Polizia stradale di Avellino un neonato di 6 mesi senza segni di vita è stato trasportato velocemente all'ospedale per essere rianimato. La notizia è stata rilanciata anche sui canali social della Polizia, attraverso l’agente virtuale Lisa.

Attimi di terrore per i genitori quando si sono trovati sul raccordo autostradale Avellino-Salerno con il bimbo in condizioni critiche. La giovane coppia ha lanciato così l'allarme che stava trasportando il proprio figlio in ospedale ad Avellino e i due poliziotti della Polizia Stradale, in quel momento in servizio, hanno subito intercettato l'auto scortandola e allertando i medici del Pronto Soccorso. Il bambino è stato così subito rianimato e, dopo qualche giorno, è tornato a casa tra le braccia.