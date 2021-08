Acqua colorata nel fiume Sabato, scoperto scarico abusivo: sequestri

Acqua colorata nel fiume Sabato, i carabinieri scoprono uno scarico abusivo di un'azienda. I carabinieri della Stazione di Chianche hanno deferito in stato di libertà un imprenditore della provincia di Benevento. Le indagini, condotte insieme ai Carabinieri della Stazione Forestale di Avellino, hanno permesso di constatare la presenza di acque reflue di un colore lattiginoso nel fiume Sabato.

I successivi accertamenti hanno permesso di individuare la presenza di un illecito tubo di scarico, collegato alle vasche di decantazione per la lavorazione di sabbia e ghiaia. Sia le vasche che l’impianto di scarico sono stati sottoposti a sequestro e a carico del titolare di un’azienda è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento, ritenuto responsabile dello smaltimento illecito di rifiuti, del deturpamento di bellezze naturali e per la realizzazione di opere in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.