È stato rintracciato il pirata della strada che la scorsa domenica ha investito una 72enne a Solofra. L'incidente è avvenuto in viale Principe Amedeo all'incrocio con via Fratta. Il presunto responsabile è un uomo residente in città che è stato denunciato per omissione di soccorso. Il conducente era alla guida di una Smart che è stata sottoposta a sequestro.

L'automobilista è stato individuato grazie all'immediata attività di indagine avviata dai Carabinieri della Compagnia di Solofra guidati dal capitano Gianfranco Iannelli. I militari dell'Arma hanno raccolto una serie di elementi utili e sentito alcune testimonianze. Hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate in vari punti della strada per identificare la targa della vettura e risalire al proprietario. L'acquisizione delle informazioni e l’analisi degli elementi raccolti hanno permesso di individuare gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo. L'anziana ha riportato un trauma cranico. Fortunatamente non corre pericolo di vita. È stata trasportata dai sanitari del 118, intervenuti sul posto, all'ospedale Moscati di Avellino e sottoposta a tutti gli accertamenti diagnostici necessari.

