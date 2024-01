«Parti per un viaggio nel cuore dell’Irpinia! Nel cuore dell’Italia meridionale si trova l’Irpinia, regione dove il tempo sembra fermarsi, e si svela l’essenza dell’autentica vita italiana»: è con queste parole che l’Italian Chamber of Commerce & Industry d’Australia ha annunciato una serata straordinaria dedicata all’Irpinia, mettendone in evidenza cultura, tradizioni e paesaggio.

L’evento avrà luogo il prossimo 7 marzo presso la Doltone House di Sidney e vedrà la partecipazione di numerose personalità, tra cui esponenti del mondo imprenditoriale e autorità locali. Un’occasione pensata per lanciare Irpinia Escapes: una piattaforma logistica che in Australia intercetta la domanda turistica di chi desidera vivere un’esperienza memorabile tra natura, arte e cibo, proponendo l’Irpinia come meta unica di viaggio. «Sono molto fiera di portare la mia terra d’origine in Australia per consentire ai tanti connazionali che lo vorranno di scoprire l’Irpinia così come io l’ho sempre intesa» commenta Josephine Carrabs (responsabile progetto Irpinia Escapes).

«Per me l’Irpinia offre un lusso che non è di questo mondo; una ricchezza vera, autentica, genuina; una ricchezza che ho conosciuto da bambina, attraverso i racconti di famiglia, ma che posso dire di aver ritrovato intatta da adulta. Sono certa così che il turista australiano si innamorerà della terra d’Irpinia e della sua gente».

Irpinia Escapes sta preparando un’importante campagna di comunicazione dell’Irpinia in Australia. Tant’è che la serata del 7 marzo sarà condotta da Richard Wilkins, celebrità televisiva e Membro dell’Ordine d’Australia, tra le più alte onorificenze della Nazione conferitagli per il suo notevole impegno umanitario: «Siamo entusiasti di collaborare per promuovere questa meravigliosa provincia italiana – sottolinea l’anchorman australiano. L’Irpinia offre un mix unico di cultura, enogastronomia e paesaggi incantevoli, e siamo fiduciosi che la serata del 7 marzo contribuirà a suscitare un interesse crescente tra gli australiani».

Un programma di punta della tv Nine Network sarà realizzato la prossima estate in Irpinia: a condurlo sarà David Whitehill. Si tratta di una piacevole inversione di tendenza: l’Australia, da meta di emigrazione antica e moderna di risorse umane, ma più recentemente anche di coltivazioni (i noccioli irpini), si accorge della nostra terra sotto un’altra luce.

Stilato già il programma del 7 marzo. La serata si aprirà con una presentazione della cultura, delle tradizioni e delle bellezze naturali dell’Irpinia. Saranno mostrate immagini: un’anteprima di ciò che i visitatori potranno scoprire in Irpinia. Sarà Raffaele Pietropaolo, referente italiano del progetto Irpinia Escapes, ad illustrare alcuni percorsi immaginati per promuovere il patrimonio diffuso dell’Irpinia: «L’evento rappresenta una straordinaria opportunità per intrecciare legami stabili con l’Australia, costruendosi un ponte turistico verso l’Irpinia. Il 7 marzo spero d’incontrare numerosi irpini che vivono a Sidney. Vorrei che la notizia giungesse in primo luogo a loro per vivere insieme un’esperienza che non mancherà di commuovere. E, viceversa, quando David Whitehill e Richard Wilkins saranno da noi per realizzare la loro trasmissione televisiva, spero che trovino la giusta accoglienza, perché ogni nostra risorsa possa essere valorizzata al meglio».

Durante l’evento, verrà lanciata ufficialmente la piattaforma Irpinia Escapes che includerà informazioni dettagliate su alloggi, attrazioni, attività e pacchetti turistici personalizzati. La serata culminerà con una cena curata da chef stellati, intesa ad esaltare i sapori autentici dell’Irpinia.