Mille euro di bollette telefoniche per un’utenza mai attivata. Un particolare caso di truffa è stato smascherato dai carabinieri a Pietrastornina che hanno denunciato un 50enne della provincia di Benevento, ritenuto responsabile di truffa e sostituzione di persona. L’indagine prende spunto dalla denuncia presentata da un’anziana del luogo che si è vista recapitare un avviso per il pagamento di circa mille euro, per la mancata corresponsione di bollette telefoniche relative ad una linea telefonica che non aveva mai attivato e né utilizzato. All’esito dell’attività, i carabinieri hanno accertato che il 50enne aveva fraudolentemente stipulato a nome dell’anziana il contratto telefonico.

