Minaccia moglie e figlia, arrestato stalker albanese

Minaccia moglie e figlia, manette per uno stalker albanese di 50 anni. I carabinieri della stazione di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto l’uomo ritenuto responsabile di atti persecutori. Il 50enne, noncurante della misura già disposta dalla Procura di Benevento di allontanamento dalla casa familiare, si è recato presso l’abitazione dove vivono la moglie e la figlia, minacciandole ed aggredendole verbalmente. A seguito della segnalazione al 112, i militari, già impegnati in quell’area nell’ambito di una serie di servizi di controllo, hanno bloccato l’uomo in flagranza. Condotto in caserma, per il 50enne è scattato l’arresto.