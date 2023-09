Non si ferma all'alt, sperona l'auto della polizia e picchia gli agenti: arrestato

Non si ferma all’alt della polizia e si dà alla fuga. Ne nasce un inseguimento nel corso del quale lancia dal finestrino una mazza da baseball, poi inverte la marcia e investe volontariamente l’auto della polizia. Ma è stato bloccato e arrestato, non prima di aver aggredito a calci e pugni gli agenti. Protagonista un palermitano di 29 anni, residente a Lioni, ammanettato dagli agenti del commissariato di Polizia di Sant’Angelo dei Lombardi.

Deve rispondere dei reati di minacce e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, detenzione di oggetti atti ad offendere e rifiuto alla sottoposizione all’accertamento alcolemico tossicologico.

Dopo essere stato bloccato dagli agenti, il 29enne si è mostrato aggressivo: ha rifiutato di sottoporsi al test alcolemico e tossicologico, ha inveito contro i poliziotti, proferendo minacce di morte per poi passare alle vie di fatto aggredendoli con calci e pugni. Immobilizzato con non poche difficoltà è stato condotto in commissariato e a conclusione degli accertamenti, su indicazione della Procura della Repubblica di Avellino è stato posto ai domiciliari.