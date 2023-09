Omicidio Bembo, due indagati per gli striscioni di protesta davanti al Tribunale di Avellino

Ci sono due indagati per gli striscioni affissi davanti ai cancelli del Tribunale di Avellino, in seguito alla decisione dei giudici di disporre gli arresti domiciliari per i presunti autori dell’omicidio di Roberto Bembo, avvenuto la notte di capodanno.

Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario sono le ipotesi di reato a carico di alcuni partecipanti alla manifestazione promossa dopo il provvedimento del giudice.

Le informazioni di garanzia firmate dal sostituto procuratore Vincenzo D'Onofrio riguardano, dunque, i partecipanti identificati dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino. "Vergogna" e "Pretendiamo Giustizia", le scritte comparse su alcuni degli striscioni.