Domenica 1 Settembre 2019, 19:50

Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale Landolfi di Solofra. Un 47enne, in preda ad una crisi isterica, ha sfasciato una porta, un apparecchio per la misurazione della pressione e un armadio che conteneva farmaci. Poi con un pugno ha rotto una vetrata procurandosi ferite alla mano. È stato necessario l’intervento dei carabinieri. Il 47enne si era recato nel nosocomio preoccupato per il figlio 14enne, alle prese con una forte crisi di vomito. Quando i medici hanno preso in carico il ragazzo, l’uomo ha scatenato la sua rabbia e la sua tensione contro gli oggetti.