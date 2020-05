Una bomba da mortaio, risalente con molta probabilità alla Seconda Guerra mondiale, è stata rinvenuta in un castagneto nel territorio del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo, in una zona fortunatamente distante dal centro abitato. L'area interessata è stata delimitata e messa in sicurezza. La zona sarà vigilata finché l’ordigno non verrà rimosso dal personale specializzato dell'Esercito Italiano. L'emergenza Coronavirus non ha permesso di rimuovere un'altra bomba della Seconda Guerra mondiale rinvenuta nel centro di Avellino. In questo caso per la rimozione bisognerà evacuare buona parte del capoluogo irpino. © RIPRODUZIONE RISERVATA