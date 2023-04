Boom di presenze per il Partenio virtuale a Paestum

Le eccellenze naturalistiche del Partenio fanno il pieno di consensi nel corso della prima edizione di Open Outdoor Experiences Paestum - Salone delle Attività all'aria aperta che si è svolto a Paestum.

L'Ente Parco Regionale del Partenio, presieduto da Francesco Iovino, ha avuto l'opportunità di far conoscere non solo le bellezze del territorio, la flora e la fauna locale, ma anche una seire di attività multimediali e di formazione rivolta ai giovani che ormai da anni si stanno portando avanti per diffondere una cultura green rivolta alla salvaguardia dell'ambiente.

Per l'ente di Summonte, una tre giorni davvero proficua che ha visto la partecipazione di numerosissimi operatori.

Oltre 10mila i visitatori che hanno affollato gli stand all'Open Outdoor Experiences, la prima fiera del Centro Sud dedicata a tutte le attività all'aperto, al turismo sostenibile e allo scambio di idee e prospettive con operatori e associazioni del settore.

Il salone ha messo in evidenza circa 170 realtà tra enti locali, territori, associazioni, imprese e professionisti, con attività pratiche in esterno e tanti confornti sul tema del turismo ambientale.