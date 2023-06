Pastore scomparso nel 2004, riaperte le indagini dopo 19 anni

A 19 anni di distanza la Procura della Repubblica di Avellino ha riaperto le indagini sulla scomparsa del pastore Mario De Feo di Serino.

All’epoca l’uomo aveva 45 anni. Dopo essersi recato all’ovile di sua proprietà, dell’uomo si perse ogni traccia.

Il procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, rivolge un invito alla collaborazione. Invita chi possa essere in possesso di elementi utili per la ricostruzione della vicenda a rivolgersi ai carabinieri della Compagnia di Solofra, a cui sono delegate le indagini. Di Mario De Feo non si è saputo più nulla dalla mattina del 20 marzo 2004.