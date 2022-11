Paura a Vallata, in fiamme il tetto di una casa in ristrutturazione

La squadra dei Vigili del Fuoco di Bisaccia è intervenuta a Vallata in via Dei Tulipani, per un incendio che ha interessato il tetto in legno di un'abitazione di due piani in ristrutturazione. All'arrivo della squadra alte lingue di fuoco si levavano dal tetto della struttura, e la sala operativa del Comando provinciale di via Zigarelli ha inviato in supporto un'autobotte. Le fiamme sono state spente con non poche difficoltà, visto che la struttura era circoscritta da un'impalcatura. L'intervento è durato più di quattro ore.