Quindici, l'ex villa del boss ospiterà la Forestale

Martedì 23 Ottobre 2018, 02:48

La villetta confiscata al boss Antonio Cava come sede dei Carabinieri forestali nel vallo di Lauro. La proposta del sindaco di Quindici, Eduardo Rubinaccio, è stata accolta positivamente dal Comandante provinciale dei Carabinieri forestali di Avellino, il tenente colonnello Fernando Sileo, che proprio ieri ha fatto tappa in paese per un primo sopralluogo nell’ex villa del camorrista, in carcere dal 2006 e consegnato al 41 bis.«Abbiamo pensato di proporre l’edificio ai Carabinieri forestali per vari motivi, - dice il sindaco Rubinaccio - oltre al fatto che la loro stazione di Lauro risulta da tempo inagibile. Ci sarà una procedura burocratica da seguire, ma sono ottimista. Voglio ringraziare per la disponibilità il comandante Sileo, uomo di grande spessore professionale e di eccezionale carisma, e mi auguro vivamente che tutto vada per il meglio al fine di avere qui i carabinieri forestali entro la fine del 2019». L’ex villetta del boss Antonio Cava, disposta su due piani con garage e cortile, affaccia in via Sant’Antonio a pochi passi dal Municipio. È stata sequestrata nel 1993, confiscata nel 1996 dalla Sezione misure di prevenzione presso il Tribunale di Avellino e affidata al comune di Quindici, che ha provato più volte a insediarvi delle attività senza mai avere successo.