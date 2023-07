Santa Lucia di Serino: raid incendiario, bruciata auto nei pressi del cimitero

Ancora un raid incendiario nel Serinese. La scorsa notte un rogo ha divorato un’auto a Santa Lucia di Serino. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti in via Casino, nei pressi del cimitero del paese, dopo la segnalazione dell’incendio che ha interessato la vettura in sosta. I caschi rossi hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di propria competenza. Si privilegia la pista dell’azione dolosa. Ma, in questa fase degli accertamenti, non vengono escluse altre ipotesi.