Picchiano un giovane bengalese, denunciati tre giovani per lesioni, mentre un quarto è finito nei guai per false attestazioni. Gli agenti del commissariato di polizia di Lauro sono intervenuti a Quindici dove è stato trovato riverso a terra un 25enne bengalese. Il giovane, ferito e in evidente stato confusionale a seguito dell' aggressione subita, è stato trasportato in ospedale, dal 118, per le cure mediche del caso. I presunti aggressori, tutti di 22 anni, sono stati denunciati. Un quarto giovane, legato da amicizia con i tre, è stato invece denunciato in quanto, ascoltato in precedenza dai poliziotti, aveva chiaramente tentato in tutti i modi di sviare le indagini al fine di impedire di accertare la verità sulle modalità dell'aggressione. © RIPRODUZIONE RISERVATA