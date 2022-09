Ritrovato nei boschi da un elicottero dopo ore di ricerche, paura per un 50enne

Ora di apprensione in Irpinia per un cercatore di funghi. È stato ritrovato nei boschi dopo lunghe ricerche e l'arrivo di un elicottero. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Pietrastornina, in località Toppo Del Monaco, per la ricerca di un uomo di 50 anni, residente ad Arpaia nel Beneventano. Intento nella ricerca di funghi ha perso l'orientamento e non ha fatto più rientro al punto di partenza.

Il comando provinciale ha dovuto fare intervenire l'elicottero del nucleo regionale di Pontecagnano, che ha sorvolato la zona individuando il malcapitato che è stato raggiunto dalla squadra terrestre dei Vigili del Fuoco di Avellino. Alle ricerche ha partecipato anche una squadra dei Vigili del Fuoco di del Comando di Benevento. L'uomo, molto impaurito, ma in buone condizioni di salute, è stato riportato nel punto da dove era partito e dove si è riunito con i suoi compagni, che avevano dato l'allarme.