Fontanarosa: schiacciato dall'auto, 26enne trasportato in elicottero al Moscati

Si ribalta con l'auto e resta schiacciato dal veicolo. È accaduto nel giorno di Natale, intorno alle 14, in via Monaca a Fontanarosa. Alla guida della vettura un ragazzo di 26 anni che è stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato d'urgenza a bordo dell'eliambulanza all'ospedale Moscati. È in gravi condizioni. Per poterlo liberare i caschi rossi hanno utilizzato dei cuscini sollevatori.

Dopo averlo estratto lo hanno affidato ai sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasporto in eliambulanza presso il piazzale dello stadio Partenio - Lombardi. La squadra dei vigili del fuoco di Grottaminarda e una della sede centrale di Avellino hanno prestato assistenza al velivolo in fase di atterraggio e decollo sia in un campo a Fontanarosa che al parcheggio dello stadio. Sul luogo del sinistro anche i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.