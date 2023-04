Irpinia, scomparso da oltre un giorno: è strato ritrovato in campagna in gravi condizioni

Un anziano di 87 anni è stato trovato privo di sensi in una vecchia cascina nelle campagne di Savignano Irpino. Le sue condizioni sono gravi. Dell’anziano non si avevano più notizie da oltre un giorno. Un parente aveva lanciato l’allarme. Immediatamente sono scattate le ricerche che hanno permesso di trovare l’anziano, che giaceva a terra a faccia in giù. Si ipotizza il malore o la caduta. Sono stati vigili del fuoco e carabinieri a rintracciarlo. Con un’ambulanza è stato trasportato all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, dove è stato ricoverato in codice rosso. Complicato il quadro clinico.