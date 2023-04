Benevento, start al ciclo di audizioni della Commissione aree interne della Regione

Partirà da Benevento, il 26 aprile alle 16, a palazzo De Simone, il ciclo di audizioni della Commissione Aree interne del Consiglio regionale della Campania. L’iniziativa è promossa da Pasquale Lampugnale, presidente Piccola Industria Confindustria Campania, e fa seguito al protocollo che la Commissione ha siglato con Confindustria Campania al fine di avviare un processo di rilancio delle aree interne della regione, segnate da un costante impoverimento dei servizi essenziali e un graduale spopolamento soprattutto giovanile.

Il comitato Piccola Industria di Confindustria Campania sta dedicando particolare attenzione alle aree interne, consapevole che solo investendo su di esse sia possibile investire sullo sviluppo integrato dell’intera regione. In questa logica è stato pubblicato uno studio, con focus su Irpinia e Sannio, che ha messo in luce i principali ostacoli allo sviluppo delle aree interne, evidenziandone il costante depauperamento. L'obiettivo dell'audizione sarà ascoltare gli stakeholder del territorio, nonché raccogliere spunti e idee per la costruzione del masterplan dell’area Irpinia Sannio.

L’Audizione sarà condotta da Michele Cammarano, presidente Commissione Aree interne del Consiglio regionale. I saluti istituzionali saranno affidati a Gerardo Canfora, rettore dell’Unisannio, e al primo cittadino Clemente Mastella. La presentazione del rapporto sulle aree interne sarà invece affidata a Lampugnale e a Giuseppe Marotta, pro-rettore dell’Unisannio e professore ordinario del dipartimento di Diritto, Economia , Management e Metodi Quantitativi (Demm). Si procederà con i contributi degli imprenditori e degli amministratori locali delle aree interne.