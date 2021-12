Si avventurano in montagna, ma restano bloccati per una tempesta di neve

Si avventurano in montagna, ma restano bloccati nella neve. Tratti in salvo dai caschi rossi. I vigili del fuoco di Avellino nella notte sono intervenuti a campo Maggiore di Montevergine per soccorrere due giovani rimasti bloccati dalla neve.

I due ragazzi, raggiunti dalla squadra con un mezzo speciale, sono stati recuperati, insieme alla loro vettura, e condotti presso il Santuario da dove hanno potuto far rientro a casa, infreddoliti ma in buone condizioni. Sempre nella notte la squadra del distaccamento di Montella è intervenuta sulla strada che da Lioni porta al lago Laceno, per il recupero di due persone rimaste sempre bloccate da una fitta nevicata. "Si raccomanda prudenza in presenza di neve e di non avventurarsi in escursioni incute", l'appello del comando provinciale di Avellino dei vigili del fuoco.