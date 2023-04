Simula incidente con auto a noleggio, preso napoletano

Simula incidente con auto a noleggio e tenta truffa ai danni di una giovane.

I carabinieri della Stazione di Solofra hanno denunciato un 30enne di Napoli per tentata truffa.

Nella città conciaria l’uomo, alla guida di un’auto presa a noleggio, avrebbe simulato un incidente con un’autovettura condotta da una ragazza, pretendendo del denaro quale risarcimento per il danno. Ma la giovane automobilista, capendo l’inganno, non ha abboccato.

Quindi non ha esitato a segnalare l’accaduto al 112. A questo punto l’uomo è subito risalito in auto e si è dato alla fuga. L’immediata attività d’indagine sviluppata dai Carabinieri ha permesso di individuare il presunto responsabile (già gravato da specifici precedenti di polizia), deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.