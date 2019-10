Giovedì 10 Ottobre 2019, 20:26

Svaligiato un ristorante a Ospedaletto d’Alpinolo, ai piedi di Montevergine. Bottino da 7mila euro, ma i carabinieri della locale stazione sono riusciti a risalire ai ladri. Quest’ultimi erano riusciti a fuggire nonostante l’immediato intervento dei militari che avevano notato un’auto sospetta nei pressi del ristorante. Gli uomini dell’Arma in poco tempo li hanno individuati e denunciati. Si tratta di due giovani di Cervinara e San Martino Valle Caudina. L’intera refurtiva, rinvenuta nel corso di una perquisizione a casa di uno dei due, è stata restituita all’avente diritto. Sono in corso indagini finalizzate anche a stabilire se risultano collegamenti tra i due denunciati e i recenti episodi che si sono verificati in Valle Caudina.