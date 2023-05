Sviluppo ed enogastronomia, da Nusco la sfida del Gal

Prosegue l’attività del Gal Irpinia-Sannio finalizzata alla elaborazione della strategia di sviluppo locale che, nelle intenzioni del presidente Angelo Frattolillo, è tesa ad affermare in Irpinia un’azione di promozione e valorizzazione del territorio che non sia fine a sé stessa, ma che abbia ripercussioni concrete sull’intera comunità, in primis dal punto di vista economico.

Oggi a Nusco, alle 15, durante un incontro si discuterà di enogastronomia locale e sviluppo del territorio. Oltre al presidente Frattolillo e al Coordinatore Carullo, è prevista la presenza del Sindaco, Antonio Iuliano, dell’agronomo Nadia Marallo e degli amministratori locali della zona.

« L’attività svolta sul territorio - spiega il Presidente del Gal Irpinia Sannio, Angelo Frattolillo - è finalizzata ad innescare un meccanismo virtuoso che traduca l’attività di promozione in risultati tangibili dal punto di vista economico e occupazionale.

Ci siamo mossi fin qui con la consapevolezza di dover partire da una conoscenza approfondita del territorio per poter elaborare una strategia efficace. In questi giorni abbiamo assicurato una presenza nelle comunità costante e capillare al fine di intercettare le esigenze e coglierne le peculiarità».

«Il Gal Irpinia Sannio – aggiunge Frattolillo - intende continuare nella sua opera finalizzata a far emergere le potenzialità dei nostri territori. L’Irpinia è ricca di borghi straordinari, di enogastronomia, di prodotti tipici ancora troppo nascosti e poco valorizzati. Per non parlare del patrimonio paesaggistico e architettonico, che riteniamo sia ancora sottovalutato e poco conosciuto. In questa direzione - chiude Frattolillo – si è mosso e si muoverà il Gal Irpinia-Sannio, subordinando ogni iniziativa alla condizione che possa portare risultati concreti, tangibili e verificabili in termini di crescita e di occupazione».