Torna la neve in Irpinia, allerta in alcune aree della provincia

Torna la neve in Irpinia. Fiocchi di neve caduti in abbondanza in Baronia, in Alta Irpinia, sul Laceno e a Montevergine. In azione i mezzi spalaneve dell’amministrazione provinciale e dell’Anas per evitare disagi agli automobilisti in transito. La neve è venuta giù copiosa per l’intera giornata. Le forze dell’ordine raccomandano prudenza, anche in considerazione dell’allerta meteo prorogata per la giornata di domenica. L’obiettivo è scongiurare che qualcuno possa rimanere intrappolato nella neve o nel ghiaccio così come è già capitato nelle scorse settimane.