Un'altra vittima del Covid in Irpinia, è la sesta in 15 giorni

Ancora una morte causata dal Covid-19 in Irpinia. E’ la sesta vittima in quindici giorni. È deceduto questo pomeriggio, nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un paziente di 80 anni del capoluogo irpino. L’anziano era ricoverato dal 19 agosto scorso. Ieri all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino è spirata una donna di 59 anni della Russia, residente a Pomigliano D’Arco. Per quanto riguarda i ricoveri, nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati risultano 6 pazienti, 5 invece all’ospedale di Ariano Irpino.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid, 59enne russa di Pomiglianomuore all'ospedale di Ariano... LA PANDEMIA Il Covid colpisce ancora in Irpinia:è la quarta vittima in... LA PANDEMIA Covid, terza vittima in pochi giorni:l'Irpinia piange una 77enne