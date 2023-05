Volturara Irpina, altra auto a fuoco: la seconda in 10 giorni

Ancora un'auto a fuoco a Volturara Irpina.

È la seconda in dieci giorni. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montella, intorno alle 2 della scorsa notte, è intervenuta in via Giuseppe Garibaldi per l'incendio che ha riguardato un'autovettura in sosta.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente dai caschi rossi i quali hanno poi messo in sicurezza l'area.

Questo ha permesso di scongiurare ulteriori danni. Sulle cause del rogo al momento non viene scartata alcuna ipotesi, e. Accertamenti in corso per cercare di fare piena luce.