Ancora una fiammata del virus: 134 contagi, di cui 25 solo in città che sfonda il tetto dei 300. C'è da aggiungere anche un'altra vittima, un'anziana di Volturara Irpina.

Nell'area Covid dell'Unità operativa di Geriatria dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, è deceduta la 91enne. Positiva al nuovo Coronavirus, era arrivata l'altro ieri sera in gravi condizioni al pronto soccorso della città ospedaliera ed era stata ricoverata in terapia subintensiva. Poi il tragico epilogo. Era una delle ospiti della Rsa di Volturara Irpina dove sono stati registrati 72 casi di Covid-19. «La paziente era nostra degente ed è stata in buone condizioni cliniche fino all'altro ieri, quando ha iniziato a desaturare - spiega il direttore sanitario della Rsa Villa Clementina, Giovanna Nittolo - La paziente, come da protocollo Covid, era già in terapia mirata dal momento del riscontro della positività, come tutti i degenti positivi. L'altro ieri sera, approntate le iniziali cure del caso, è stato contattato il 118 che l'ha trasferita al Moscati per le indagini e le cure del caso. Nella nottata abbiamo chiesto informazioni ai parenti. Ci hanno informato che era in discrete condizioni con riscontro di polmonite e stava facendo ossigeno. Poi, purtroppo, abbiamo saputo la tragica notizia. Sono addolorata e vicina ai familiari della vittima e alla comunità di Volturara». Cordoglio anche da parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nadia Manganaro. Il Comune sta cercando di fornire il massimo supporto alla struttura. La situazione nella Rsa Villa Clementina non è facile. La dottoressa Nittolo segue passo passo l'evoluzione, sollecitando anche il trasferimento di alcuni ospiti: «Altri pazienti hanno febbre e tosse, qualcuno desatura. Sono stati messi a conoscenza gli organi competenti ed è stato chiesto il trasferimento degli ospiti in strutture dedicate e specializzate alla cura del Covid. Dal primo momento per tutti è in corso la terapia Covid come da linee guida». Sono in ansia i familiari delle persone ospiti della Residenza sanitaria di Volturara che solo telefonicamente possono avere informazioni sullo stato di salute dei loro congiunti.

Oltre al decesso della 91enne, ieri è cresciuto l'elenco di casi di altri 137, scovati su 1.190 tamponi analizzati. Il capoluogo vede aumentare ulteriormente la quota di persone risultate positive al test.

Il bollettino dell'Asl fornisce il dettaglio dei nuovi infetti: 1 residente nel comune di Altavilla Irpina, 3 Ariano Irpino, 3 Atripalda, 5 Avella, 25 Avellino, 7 Baiano, 1 Calitri, 4 Cesinali, 1 Contrada, 9 Flumeri, 3 Fontanarosa, 1 Forino, 2 Gesualdo, 4 Grottaminarda, 2 Grottolella, 1 Manocalzati, 1 Melito Irpino, 7 Mercogliano, 3 Mirabella Eclano, 8 Monteforte Irpino, 2 Montefredane, 1 Montemiletto, 12 Montoro, 3 Moschiano, 2 Mugnano del Cardinale, 1 Pietradefusi, 1 Prata Principato Ultra, 2 Pratola Serra, 3 Salza Irpina, 1 San Michele di Serino, 6 San Potito Ultra, 1 Serino, 1 Sirignano, 2 Solofra, 1 Sorbo Serpico, 1 Summonte, 1 Torre Le Nocelle, 1 Venticano e 1 Volturara Irpina.

Sempre l'Asl ha comunicato i dati relativi ai tamponi eseguiti ieri presso le postazioni drive-in allestite in provincia. Sono stati effettuati 424 test in totale: 74 ad Ariano Irpino, 71 a Cervinara, 81 a Montella, 198 ad Avella.

I casi in Irpinia, conteggiati da luglio scorso con guariti e decessi, arrivano a 2.232. Avellino è a 308, Avella a 162, Mirabella Eclano a 148. Segue Cervinara con 125. Ancora: Mercogliano (79), Baiano (74), Grottaminarda (57), Monteforte Irpino (54), Solofra (51), Montoro (50), Sperone (47), San Martino Valle Caudina (44), Ariano Irpino (44), Mugnano del Cardinale (44), Frigento (42), Atripalda (39), Sturno (35), Montella (34), San Potito Ultra (29), Bonito (28), Volturara Irpina (28), Nusco (25), Rotondi (25), Roccabascerana (24), Candida (22), Flumeri (21), Ospedaletto d'Alpinolo (21), Montemiletto (21), Sirignano (21), Gesualdo (20), Forino (19), San Michele di Serino (19), Serino (18), Lauro (16), Quadrelle (16), Marzano di Nola (15), Quindici (15), Moschiano (15), Aiello del Sabato (15), Venticano (15), Montecalvo Irpino (14), Cesinali (14), Carife (13), Pratola Serra (12), Lioni (11), Fontanarosa (11), Manocalzati (11), Montemarano (10), Montefredane (10), Vallata (9), Contrada (9), Taurasi (8), Sant'Angelo dei Lombardi (8), Santa Lucia di Serino (8), Santo Stefano del Sole (7), Guardia Lombardi (6), Grottolella (6), Salza Irpina (6), Conza della Campania (5), Vallesaccarda (5), Calabritto (5), Cassano Irpino (5), Calitri (5), Pietradefusi (5), Melito Irpino (5), Sorbo Serpico (5), Torrioni (4), Zungoli (4), Senerchia (4), Villamaina (4), Chiusano San Domenico (4), Parolise (4), Torella dei Lombardi (4), Prata Principato Ultra (4), Altavilla Irpina (4), Pago Vallo Lauro (3), Domicella (3), Capriglia Irpina (3), Taurano (3), Bagnoli Irpino (3), Castelfranci (3), Santa Paolina (3), Villanova del Battista (2), Teora (2), Savignano Irpino (2), Caposele (2), Sant'Andrea di Conza (2), Lapio (2), Rocca San Felice (2), Chianche (2), Montefusco (2), Bisaccia (2), San Nicola Baronia (2), Andretta (2), Greci (2), Casalbore (2), Trevico (2), Sant'Angelo all'Esca (2), Senerchia (2), Montefalcione (2), Lacedonia (1), Sant'Angelo a Scala (1), Castelvetere sul Calore (1), Aquilonia (1), Luogosano (1), Pietrastornina (1), Scampitella (1), Tufo (1), Castel Baronia (1), Summonte (1), Torre le Nocelle (1)



