Guasto alla rete, ecco dove manca l'acqua a Benevento

BENEVENTO - Allarme acqua in una parte del capoluogo per un guasto alla rete in zona Cappuccini in via Meomartini. Diverse le strade che sono rimaste senz'acqua a causa dell'improvviso problema registrato nel pomeriggio. La Gesesa avverte che è al lavoro per ripristinare il problema. Al momento il servizio è sospeso fino alla fine dell'intervento. Coinvolte via Meomartini, via Bachelet, via Bucciano, via Castellano, via Marco da Benevento , via Jacopo da Benevento , via Cupa dell'angelo, via Pietro Nenni, via Mascellaro, via Rotili,via Paolella,via Zazo, via Dell’Esperanto,via M.Kolbe, via Pirandello e c. Da Cretarossa.

Per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800511717.

