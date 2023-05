I futuri ingegneri al cantiere della “Fortorina”

Questa mattina nuova visita da parte di studenti dell’Unisannio iscritti ad Ingegneria civile presso il cantiere Anas del 1° lotto - 2° stralcio della variante di San Marco dei Cavoti alla strada statale 212 “della Val Fortore”. Al sopralluogo d’approfondimento hanno partecipato una delegazione di 30 studenti ed alcuni dottorandi, accompagnati da tecnici di Anas e della Direzione di cantiere dell’appaltatore, oltre che dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e dal collaudatore statico.

Particolare interesse hanno suscitato le lavorazioni afferenti alle opere maggiori, in corso di realizzazione, quali il consolidamento del fronte di scavo della galleria naturale “San Marco” (500 metri), l’assemblaggio delle travi in acciaio corten del viadotto Sole Bianco (210 metri) e l’impalcato metallico del viadotto Borrilli (112 metri complessivi), varato in quota nelle scorse settimane.

Visionate anche le principali opere idrauliche principali (costituite da tombini in cemento armato trasversali posti lungo il tronco stradale) ed i sottopassi faunistici.