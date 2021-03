Asl, blitz della Finanza. Riabilitazione nel mirino

BENEVENTO - I criteri seguiti per l’erogazione ai pazienti di quelli che vengono denominati presidi sanitari (sedie a rotelle, altri attrezzi ortopedici, pannoloni e altro) e la cui erogazione fa capo al settore della Riabilitazione dell’Asl, sono finiti nel mirino della Procura e della Guardia di Finanza che ieri mattina ha notificato otto avvisi di garanzia e ha effettuato una serie di perquisizioni nelle sedi dell’Azienda sanitaria. Negli avvisi s’ipotizzano, a vario titolo, i reati di truffa, corruzione e falso. Gli indagati sono tre medici con la qualifica di ortopedici. Il via alle indagini è stato dato da un medico che ha operato nel settore della riabilitazione dell’Asl per un certo periodo, che si è congedato per limiti di età. Perquisizioni effettuate presso la sede dell’Asl in via Perasso, palazzo del Teatro Massimo, presso la sede di via Mascellaro. Sotto osservazione circa 3000 pratiche.

