Nella «Casa di Jonas» un polo materno-infantile

Un polo materno-infantile sorgerà nell'immobile denominato Casa di Jonas, nel quartiere Pacevecchia di Benevento, concesso in comodato alla Asl sannita. Lo rende noto il sindaco Clemente Mastella che ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il direttore generale della Asl Gennaro Volpe. Il plesso, riqualificato dall'amministrazione comunale con i fondi del Programma integrato Città sostenibile (Pics), diventerà operativo nelle prossime settimane.

«Solidarietà e amorevole cura - ha detto Mastella - per bambini e ragazzi sono le basi dell'accordo: abbiamo deciso di affidare, per 25 anni, l'immobile all'Asl in considerazione della leale cooperazione istituzionale che contraddistingue i nostri rapporti e della saggezza medica ed efficace operatività delle strutture dell'Azienda sanitaria locale.

Soprattutto al centro della nostra decisione ci sono i ragazzi e le loro famiglie, che intendiamo supportare in maniera fattiva attraverso una forma tangibile di solidarietà, come è dovere, anzitutto morale, delle istituzioni».

Mastella ha poi anticipato come ad aprile il polo sarà intitolato a Benedetto XVI: «In omaggio - ha detto - a questa straordinaria figura del Cristianesimo e al lavoro che quotidianamente la Chiesa svolge nel campo dell'assistenza socio-sanitaria».