Asl Benevento bacchettata dal Tar Campania per avere disposto la sospensione del servizio distributori automatici con l'ordine di rimozione senza tenere conto dell'oggettiva impossibilità della ditta operatrice di potersi iscrivere nell'apposita piattaforma regionale. Il portale telematico «Gisa», istituito al fine di far confluire i dati relativi alle attività di controllo svolte dalle autorità a vario titolo competenti in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica in un sistema dalle modalità standardizzate, non consente infatti l'iscrizione a ditte che non hanno sede legale in Campania. Da qui il provvedimento dell'Asl ed il relativo ricorso della ditta interessata, che aveva rappresentato di essersi attivata prontamente per procedere alla richiesta registrazione senza tuttavia riuscirci a causa di problemi tecnici imputabili unicamente al sistema stesso, non prevedendo quest'ultimo la possibilità di registrarsi da parte di aziende non aventi sede legale in Campania. Argomentazione che è stata accolta dal tribunale amministrativo.

Secondo il collegio giudicante nella vicenda «emerge in maniera chiara un concorso di responsabilità della amministrazione rispetto alla mancata presentazione da parte della ricorrente della documentazione richiesta, soprattutto con riguardo alla adozione di misure di natura tecnica, dirette ad assicurare, sul piano informativo e su quello operativo, un corretto utilizzo della piattaforma informatica ed a prevenire possibili disfunzioni nell'inoltro attraverso il sistema informatico da parte di aziende non aventi sede legale nella Regione». Provvedimento annullato, quindi, con l'obbligo per l'Asl di «rideterminarsi onde consentire alla ricorrente l'assolvimento del contestato adempimento formale».