Bonus parrucca per pazienti chemioterapici: ecco il contributo Asl

La Regione Campania, per sostenere ed alleviare il disagio psicologico dei pazienti affetti da alopecia (perdita di capelli) conseguente a terapia chemioterapica, concede ai residenti in campania un contributo nella misura massima di 400 euro per l’acquisto di una parrucca.

Possono accedere al contributo prioritariamente i cittadini il cui valore dell’Indicatore della situazione economica (Isee) è pari o inferiore a 30mila euro, senza esclusione dei richiedenti con valore superiore, ammessi qualora vi fosse sufficiente disponibilità finanziaria.



La richiesta deve essere inoltrata al distretto sanitario dell’ASL Benevento a cui afferisce il comune di residenza del cittadino che richiede il beneficio, tramite apposito modulo scaricabile dal sito della stessa Asl entro il 30 settembre 2023, completa della documentazione medica di una struttura della rete oncologica campana o di altra azienda sanitaria pubblica o accreditata, riportante la diagnosi e la certificazione dell’effettuazione del trattamento chemioterapico, corredata da certificazione Isee.