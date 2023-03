Benevento, tragedia al rione Ferrovia: precipita dal balcone e muore a 48 anni

Tragedia al rione Ferrovia, dove una 48enne è precipitata da un balcone nel tardo pomeriggio. L'allarme è scattato in via Vittorio Veneto e a lanciarlo sono stati gli stessi familiari della donna. Quindi l'intervento dell'ambulanza del 118, che ha provveduto a trasportare la 48enne presso il pronto soccorso dell'ospedale «San Pio», dove però non c'è stato nulla da fare visto che poco dopo è deceduta.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Volante della Questura per effettuare i primi accertamenti. A quanto pare, le condizioni di salute della donna non erano buone. Da qui l'ipotesi che abbia deciso, forse in un momento di sconforto, di porre fine in modo tragico alla sua esistenza.

Il magistrato di turno, il sostituto procuratore della Repubblica Chiara Maria Marcaccio, ha designato il medico legale Emilio D'Oro per effettuare una visita esterna sul corpo della donna domani mattina, presso la sala mortuaria del «San Pio». Soltanto dopo si deciderà se autorizzare il seppellimento della salma o se sottoporla invece ad autopsia.