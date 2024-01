Farese: emendamenti bocciati per volontà politica

«Gli emendamenti al bilancio presentati in Consiglio per aumentare le risorse su politiche giovanili, manutenzione del verde, manutenzione stradale, interventi sull’edilizia residenziale pubblica sono stati respinti non per questioni tecniche ma per volontà politica». Lo dichiara il consigliere comunale di Benevento Francesco Farese commentando l’esito della votazione delle proposte presentate insieme ai consiglieri Giovanni De Lorenzo, Angelo Miceli, Giovanna Megna, Vincenzo Sguera, Rosetta De Stasio.

«Avevamo proposto – spiega Farese - di aumentare le risorse per i giovani.

Lo stanziamento è di 8 mila euro per 9.000 ragazzi: meno di un euro a giovane. Avevamo richiesto poi di innalzare la previsione di bilancio per la manutenzione del verde: per 2025 e 2026 è inferiore di 200 mila euro rispetto al 2024. In questo modo per il Settore Ambiente sarà impossibile immaginare una gara triennale per la manutenzione del verde. E per la manutenzione ordinaria della viabilità abbiamo registrato una riduzione dal 2023 al 2024 di 250 mila euro. Da qui la proposta di aumentare la previsione a un livello sufficiente per gli interventi necessari».

Dopo aver sintetizzato il contenuto di altri emendamenti, Farese ribadisce: « Non c'era intento polemico o distruttivo ma volontà di contribuire all’azione amministrativa. La maggioranza ha invece bocciato tutto trincerandosi dietro un formalismo tecnico per la mancata coerenza con il Dup. Ma è una giustificazione strumentale, sarebbe bastato infatti procedere ad una nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione. Si tratta quindi di una volontà politica, con una valutazione non di merito sulla proposta ma sui proponenti e sul loro posizionamento politico».