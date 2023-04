Cyberbullismo, a lezione con la Questura

Bullismo e cyberbullismo, all'istituto comprensivo «Federico Torre» di Benevento iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione in sinergia con la Questura. I partecipanti, accolti dal preside Edoardo Citarelli e dalla referente per la legalità Paola De Toma, hanno partecipato con interesse e consapevolezza all'incontro con il vice questore Rosa D'Amelio e l'ispettrice Simonetta De Nigris. Sotto la lente d'ingrandimento le caratteristiche di un fenomeno dilagante che impatta drammaticamente sulla vita di tanti ragazzi, anche giovanissimi, e delle loro famiglie.

Tantissime domande e dialogo serrato sulle tematiche proposte per gli alunni delle quinte A, B e C del plesso «Nicola Sala». Con loro le insegnanti che hanno seguito il progetto: Elena Zollo, Speranza Lauri, Maria Francesca Izzo, Monica Marro e Laura Costa. Il preside Citarelli e la referente De Toma hanno sottolineato la positiva continuità della collaborazione con la Questura di Benevento annunciando sullo stesso attuale argomento un incontro specifico con la classe quinta della scuola Pacevecchia, ubicata ora momentaneamente presso Capodimonte.