In carcere per spaccio, torna ai domiciliari

Era stato arrestato e condotto nel carcere di contrada Capodimonte perché, pur essendo ai domiciliari, secondo gli inquirenti spacciava droga. Dopo l'interrogatorio ha però lasciato il penitenziario facendo ritorno di nuovo alla sua abitazione per espiare la pena per un precedente reato.

Si tratta di Alfredo Mucci, 46 anni, di Benevento. Mercoledì scorso era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina davanti al Gip Maria Di Carlo nel corso di un interrogatorio presente il suo difensore Antonio Leone, ha sostenuto che la droga sequestrata - 5 grammi di eroina e 6 di hashish - non la voleva spacciare ma era per uso personale, e che gli era sta fornita da colui che era stato intercettato ed identificato dai carabinieri come acquirente. In ogni caso si tratta di un caso di possesso di una modica quantità.