Fondazione Città Spettacolo e Comune, c'è il contratto

Via libera della giunta, presieduta dal sindaco Mastella, allo schema del contratto di servizio da stipulare con la Fondazione Città Spettacolo per la gestione dei servizi culturali nel capoluogo. La Fondazione sarà concessionaria dell'uso e dell’affidamento della gestione del Teatro comunale “Vittorio Emmanuele”, del Teatro De Simone e del Teatro San Nicola. Il Comune le affiderà la realizzazione del progetto culturale organico «Benevento Città Spettacolo» nelle sue varie articolazioni. Il contratto ha la durata di sei anni.

Per Mastella e per l'assessora alla Cultura Tartaglia Polcini con questo passaggio «prende corpo il "Sistema Teatri", quale obiettivo dichiarato del programma e della visione concreta dell’amministrazione per valorizzare gli scopi e le finalità di promozione della città con il dinamismo del modello di fondazione di partecipazione». Si sottolinea altresì la garanzia della continuità di una sinergia istituzionale e sussidiarietà funzionale tra il Comune e la Fondazione, grazie alla previsione di «Strumenti per l’adozione di un sistema permanente di relazioni» tra i due enti, diretto alla migliore interpretazione e condivisione delle finalità di promozione della cultura delle arti, del teatro e dello spettacolo”.