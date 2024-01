Benevento, nuovo «incarico» a Palazzo Mosti: a Palladino la delega all'istruzione

«Sono grato e ringrazio il sindaco di Benevento Clemente Mastella per avermi conferito la delega all'Istruzione pubblica e privata. Mi impegnerò a fondo per ripagare la fiducia accordatami su una materia cruciale per i risvolti educativi, sociali e amministrativi che genera». Così, in una nota, il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino.

Ringrazio il consigliere Farese - aggiunge -, che mi ha preceduto in quest'importante impegno istituzionale. Dalle prossime ore mi metterò al lavoro, avviando una fase preliminare di interlocuzione con dirigenti scolastici e operatori del mondo della scuola».