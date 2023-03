Conservatorio, sos Cgil: contratto d'istituto nel limbo

Ad oltre un mese dalla sua sottoscrizione, avvenuta il 10 febbraio scorso, il contratto d'istituto per il personale del Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento resta di fatto lettera morta. Lo denuncia la Federazione lavoratori della conoscenza della Cgil, specificando che il contratto "non è stato pubblicato sul sito del Conservatorio né affisso alle bacheche sindacali, né è stata inviato inviato in copia ai firmatari affinché tutto il personale potesse conoscere il contenuto dell’atto scaturito dal confronto tra la dirigenza dell’istituzione e le rappresentanze sindacali".

Il sindacato sottolinea tra l'altro che "nessuno degli incarichi organizzativi previsti nel contratto è stato attribuito al personale del Conservatorio"; incarichi che "dovrebbero essere dati già dal primo giorno di avvio dell’anno accademico così da avere certezze su “chi fa che cosa” e ha responsabilità diffuse, e sull’organizzazione delle attività didattiche, di produzione artistica e di ricerca". In conclusione l'invito "a voler recuperare queste mancanze nel rispetto di tutte le lavoratrici e lavoratori, degli studenti, del territorio sannita".